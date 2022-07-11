Хакер из группы RaHDIt: армия Украины потеряла на сегодня убитыми не менее 50-70 тысяч военных

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11 июля 2022, 07:13 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины потеряли на сегодняшний день убитыми не менее 50-70 тысяч военнослужащих. Такую информацию, как передает РИА Новости, озвучил хакер из группы RaHDIt.

«Потери украинской армии составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал точку зрения, согласно которой мир мог встать «перед порогом начала большой войны», если бы не решение президента РФ Владимира Путина о специальной операции на Украине.