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В Мариуполе строится завод по производству газоблоков

, 14:42 Источник: РИА Новости

В Мариуполе строится завод по производству газоблоков
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look, globallookpress.com

В Мариуполе строится завод по производству газоблоков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Завод по производству газоблоков стоится в Мариуполе. Газоблоки необходимы для построения современных жилых домов. 

«Производительность завода будет составлять порядка 300 кубических метров готовой продукции за 12 часов работы. Для строительства одного жилого комплекса из 12 пятиэтажных домов необходимо 7000 кубических метров бетонных газоблоков всего", – рассказал инженер Александр Гудко.

Отмечается, что предприятие будет введено в эксплуатацию 13 июля.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины в ходе весенних боестолкновений на территории города Мариуполя уничтожили дом, где осуществлялись съемки советской кинокартины «Маленькая Вера».

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