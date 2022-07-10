Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Ирана, Индии и Китая

Власти Казахстана ввели двухнедельный безвизовый режим для граждан Ирана, Индии и Китая. Об этом сообщили в комитете миграционной службы МВД республики.
По новым условиям, граждане Ирана, Индии и Китая могут находиться в стране без визы до 14 календарных дней с момента пересечения границы.
«При этом специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие», - отметили в сообщении.
В двухнедельный период можно передвигаться по стране по деловым, частным и туристическим целям.
Запрещается приезжать в целях труда и иной оплачиваемой деятельности.
Отмечается, что суммарный год пребывания в Казахстане без визы не должен превышать 42 дня в течение полугода. Нарушение этого правила влечет за собой административную ответственность.
Ранее сообщалось, что российскому кинорежиссеру Тиграну Кеосяну запретили въезд в Казахстан, однако причина ограничения неизвестна.
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