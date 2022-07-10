Российские Су-35С сбили в воздухе два штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29 Украины

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10 июля 2022, 13:26

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские самолеты Су-35С сбили в воздушном пространстве два штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29 Украины. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«Истребителями Су-35С ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой народной республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой народной республики», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что армия РФ ударом по «Керамическому комбинату» в городе Славянске ликвидировала до 100 украинских военных и более 1 тысячи боеприпасов к американским гаубицам М777.