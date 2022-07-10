Более 19 млн человек проголосовали досрочно на парламентских выборах в Японии

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10 июля 2022, 12:53

Владимир Путин и Синдзо Абэ, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Число жителей Японии, проголосовавших досрочно на выборах в верхнюю палату парламента Японии, которые проходят в это воскресенье, достигло 19 млн человек. Об этом объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны.



Отмечается, что этот показатель стал самым высоким за все время ведения статистики. Так, в 2019 году на выборах число тех, кто воспользовался правом досрочного голосования, было на 2,5 млн меньше.



Выборы проходят через два дня после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с убитым накануне экс-премьером Японии Синдзо Абэ.