Более 19 млн человек проголосовали досрочно на парламентских выборах в Японии

Число жителей Японии, проголосовавших досрочно на выборах в верхнюю палату парламента Японии, которые проходят в это воскресенье, достигло 19 млн человек. Об этом объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны.
Отмечается, что этот показатель стал самым высоким за все время ведения статистики. Так, в 2019 году на выборах число тех, кто воспользовался правом досрочного голосования, было на 2,5 млн меньше.
Выборы проходят через два дня после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с убитым накануне экс-премьером Японии Синдзо Абэ.
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