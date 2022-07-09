Песков сообщил, что Путин не поедет на церемонию прощания с Абэ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в субботу, 9 июля, заявил, что Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с убитым накануне экс-премьером Японии Синдзо Абэ.
Дмитрий Песков в рамках беседы с представителями средств массовой информации уточнил, что вопрос об участии российских представителей на траурной церемонии будет зависеть от правил протокола.
Напомним, в пятницу утром на Синдзо Абэ было совершено покушение во время его выступления в городе Нара. Политик был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его. Нападавший был задержан.