МИД Канады: Оттава расширит антироссийские санкции

В Министерстве иностранных дел Канады сообщили о скором расширении санкций в отношении России. Об этом говорится в документе на официальном сайте правительства.
Новые санкции затронут газовый, нефтяной и химический секторы России.
«Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — говорится в сообщении МИД Канады.
В Министерстве также добавили, что канадскому бизнесу дадут 60 дней на завершение контрактов. Затем компаниям будет полностью запрещено «способствовать производству товаров» в запрещенных отраслях.
Ранее стало известно, что Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался вступать в диалог с главой НАСА Нельсоном, пока с предприятий отечественной госкорпорации не снимут санкции.
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