МИД Канады: Оттава расширит антироссийские санкции

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10 июля 2022, 07:27

Глава МИД Канады Мелани Жоли, Paul Chiasson/ globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Канады сообщили о скором расширении санкций в отношении России. Об этом говорится в документе на официальном сайте правительства.



Новые санкции затронут газовый, нефтяной и химический секторы России.



«Эти новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования», — говорится в сообщении МИД Канады.



В Министерстве также добавили, что канадскому бизнесу дадут 60 дней на завершение контрактов. Затем компаниям будет полностью запрещено «способствовать производству товаров» в запрещенных отраслях.



Ранее стало известно, что Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался вступать в диалог с главой НАСА Нельсоном, пока с предприятий отечественной госкорпорации не снимут санкции.