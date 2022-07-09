Военные России и ДНР уничтожили под Угледаром группу украинских националистов, собиравшихся зайти на позиции НМ республики

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9 июля 2022, 19:19

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Военные России и ДНР ликвидировали под городом Угледаром группу украинских националистов, собиравшихся зайти на позиции Народной милиции республики. Об этом говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале НМ.

«Сегодня на Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР», — указывается в сводке.

Отмечается, что противник потерял до двенадцати человек и две бронемашины.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий высказал мнение, согласно которому референдумы о присоединении к РФ на освобожденных территориях Украины лучше проводить одновременно.