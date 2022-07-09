Военные России и ДНР уничтожили под Угледаром группу украинских националистов, собиравшихся зайти на позиции НМ республики

Военные России и ДНР ликвидировали под городом Угледаром группу украинских националистов, собиравшихся зайти на позиции Народной милиции республики. Об этом говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале НМ.
«Сегодня на Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР», — указывается в сводке.
Отмечается, что противник потерял до двенадцати человек и две бронемашины.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий высказал мнение, согласно которому референдумы о присоединении к РФ на освобожденных территориях Украины лучше проводить одновременно.