Член конгресса США Спартц заподозрила главу офиса Зеленского Ермака в связях с Кремлем

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9 июля 2022, 18:09 Источник: РИА Новости

Виктория Спартц, фото: CNP/AdMedia, globallookpress.com

Конгрессу необходимо получить информацию о «связях с Россией» главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака. С такой просьбой член конгресса США от Республиканской партии Виктория Спартц направила письмо главе Соединённых Штатов Джо Байдену.

В пресс-релизе сообщается, что Конгрессу США «срочно» необходимо получить информацию о «связях» Ермака с РФ для подтверждения или опровержения выдвинутых обвинений.

Также Спартц добавила, что Конгресс США обязан отчитываться перед американскими за предоставленную помощь Украине. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине гумпомощь на сумму 368 миллионов долларов.