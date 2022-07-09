Госсекретарь США Блинкен: Соединенные Штаты выделят на гумпомощь Украине 368 миллионов долларов

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9 июля 2022, 17:01 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: IMAGO/Chris Emil Janssen, globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине гумпомощь на сумму 368 миллионов долларов.

Блинкен заявил, что дополнительные средства направлены на «предоставление продовольствия, безопасной питьевой воды, денежного содействия, защиту, доступное жилье, экстренную медицинскую помощь, логистику и гуманитарную координацию». Отмечается, что 288 миллионов долларов отправлены из госдепартамента, а остальные 80 миллионов — от агентства США по международному развитию USAID.

Он также в очередной раз призвал Россию к немедленному прекращению спецоперации на Украине.