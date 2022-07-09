Российские ВКС уничтожили высокоточным оружием в Днепропетровской области более 40 боевиков нацбатальона «Торнадо»

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9 июля 2022, 13:06

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС России ликвидировали посредством применения высокоточного оружия на территории Днепропетровской области свыше 40 боевиков нацбатальона «Торнадо» (запрещен в РФ). Соответствующую информацию распространило российское министерство обороны.

«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона “Торнадо”. Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», — указывается в сводке, размещенной в TG-канале Минобороны.

Ранее в субботу сообщалось, что армия РФ ликвидировала в Николаевской области свыше 75 военнослужащих батальона егерской бригады Вооруженных сил Украины.