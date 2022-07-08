Борис Джонсон в роли Швейка

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8 июля 2022, 20:11

Лохматый английский клоун с таким русским именем, но при этом ярый русофоб остался без работы. 50 министров бежали из его кабинета и только когда Бориса Джонсона припёрли фактами о его лжи не только своим избирателям, прессе, но и коллегам в правительстве, политику пришлось подать в отставку. Скандал был связан с сексуальными домогательствами одного из членов кабинета, о котором Джонсон знал и прикрывал виновника. Но даже из тонущей лодки Борис грозит кулаком России и обещает Украине продолжить военную помощь пока жив последний украинский солдат.



Коллеги по Евросоюзу с оптимизмом восприняли отставку Бориса Джонсона с премьерского поста. У них появилась надежда, что с другим руководителем правительства Великобритания может вернуться в состав ЕС. Этот чокнутый завёл страну на деинтеграцию, которая ничуть не улучшила жизнь рядового подданного королевы. Наоборот, подкинула дровишек в костёр независимости ирландцев и шотландцев.



Как ни странно, отставку Джонсона с облегчением восприняли его политические сторонники и противники. Своим присутствием в правительстве и в качестве министра иностранных дел, и премьера, Борис тянул рейтинг своей партии вниз. И своей ярой русофобией пытался компенсировать падение политического авторитета. Украина для Джонсона была всего лишь козырной картой в политической игре. Кроме того, за Джонсоном прочно укрепился шлейф серийного лжеца. Он лгал с парламентской трибуны и не краснел, потом извинялся и снова лгал.



Через несколько месяцев Джонсон сам поймёт, что вовремя смылся. Когда в Великобритании и по всей Европе начнутся заморозки, проблемы с отоплением, электроэнергией, бензином и дизельным топливом, тумаки от избирателей будут получать те, кто останется у власти.



Но при всём вышесказанном нельзя закапывать в землю артистические таланты уже экс-премьера Великобритании. Почему бы Бориса нашего Джонсона не пригласить, например, в Театр Российской армии в спектакль на роль бравого солдата Швейка. Хороший бы получился перфоманс и с полным аншлагом. А может быть, поиграв на российской сцене, он бы переобулся в воздухе и стал Борисом Ивановым. И прописку бы ему дали, например, в Донецке.

В.П.