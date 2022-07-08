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Бывший депутат Рады Украины Кива: уход британского премьера Джонсона приведет к военному перевороту в Киеве и гибели Зеленского

, 09:47

Бывший депутат Рады Украины Кива: уход британского премьера Джонсона приведет к военному перевороту в Киеве и гибели Зеленского
В. Зеленский, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

За отставкой премьер-министра в Великобритании Бориса Джонсона, о которой он объявил 7 июля, может последовать военный переворот в Киеве и убийство президента Украины Владимира Зеленского.

Так думает бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Кива опубликовал в своем Telegram-канале фото президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена и подавшего накануне в отставку британского премьера Бориса Джонсона со странными выражениями лица и написал: "С отставкой Бориса Джонсона, в мире начинается закат политических фриков и клоунов. На очереди импичмент Байдена и конечно ждём с нетерпением, военного переворота и гибели главного лицедея - Зеленского".

Жители Великобритании в четверг, 7 июля, собрались у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления премьера-министра Бориса Джонсона об отставке. Возмущенные британцы освистали Джонсона, в толпе скандировали:  вон, лжец. 

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