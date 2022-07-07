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CNN: войска Украины обстреливают ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS

, 18:47

CNN: войска Украины обстреливают ДНР и ЛНР из американской РСЗО HIMARS
Стоп-кадр из сюжета CNN

Журналисты американского канала CNN подтвердили, что украинские формирования ведут обстрел территорий ДНР и ЛНР с применением РСЗО HIMARS.

В материале американских журналистов уточняется, что радиус действия их равен 44 милям. Это позволяет ВСУ обстреливать «важные объекты в самом центре контролируемой Россией территории».

За последние два дня в результате украинских обстрелов мирных кварталов городов ДНР погибли пятеро детей.

«Бригада HIMARS сообщает, что после каждого запуска специалисты следят за новыми публикациями на российских сайтах и в социальных сетях, чтобы увидеть результаты своей работы», − отмечается в материале CNN.

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