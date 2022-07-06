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Аргументы Недели Происшествия 13+

Штаб теробороны ДНР: в Макеевке при обстреле боевиками ВСУ погибли двое детей

, 22:29

Штаб теробороны ДНР: в Макеевке при обстреле боевиками ВСУ погибли двое детей
Свечи памяти, АГН Москва/ Global Look Press

Вечером в среду, 6 июля, в городе Макеевка (ДНР) погибли двое детей при обстреле со стороны украинских военных преступников. Информацию оперативно сообщил штаб территориальной обороны республики.

 «В результате обстрела с позиций украинских силовиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребёнок», — отмечено в первых сообщениях военных.

Позже специалисты уточнили, что всего в городе погибло двое детей. Ещё пятеро макеевчан получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вчера при похожих обстоятельствах – обстреле со стороны украинских боевиков – в центральном Ворошиловском районе Донецка погибла в своём доме десятилетняя девочка.

Сегодня же в столице ДНР при обстреле со стороны украинских оккупационных формирований в Петровском районе погибла мирная жительница.

Журналист из ДНР, автор стихотворений и прозы Алёна Морозова представила в своём телеграмм-канале точную скорбную статистику военной трагедии Донецка.

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