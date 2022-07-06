Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели мирной жительницы Донецка при обстреле оккупантов ВСУ

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6 июля 2022, 19:23

Скорая помощь, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

В столице ДНР при обстреле со стороны украинских оккупационных формирований в Петровском районе погибла мирная жительница. Информацию сообщает в среду, 6 июля, штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Петровском районе по ул. Лесной погибла женщина», − уточняют подробности трагедии республиканские военные.

Дончан призывают не покидать убежище в момент обстрелов. Ситуация продолжает оставаться критической.

Ранее стало известно, что по Ясиноватой украинские агрессоры выпустили порядка десяти снарядов.

По уточнённым данным, в результате обстрела с позиций украинских боевиков в Центрально-городском районе Макеевки двое детей, ещё трое детей и одна женщина получили ранения. На Азотном догорает нефтебаза, куда тоже прилетел украинский снаряд.