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Посол ЛНР в РФ Мирошник назвал логичным одновременное проведение в ЛНР и ДНР референдумов о присоединении к России

, 16:59

Посол ЛНР в РФ Мирошник назвал логичным одновременное проведение в ЛНР и ДНР референдумов о присоединении к России
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, Alexander Rekun/ globallookpress.com

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник назвал логичным одновременное проведение в Луганской и Донецкой народных республиках референдумов о присоединении к России. Об этом он сообщил после заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что СФ рассмотрит вопрос о присоединении ДНР и ЛНР, если там пройдут референдум.

Он также заявил, что недавнее освобождение ЛНР позволило приблизить проведение референдума.

Мирошник дополнил, что республика ожидает ответ на вопрос о статусе, в котором она может войти в состав России.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник назначил исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова.

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