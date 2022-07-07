Пасечник: Николай Моргунов назначен исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка

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7 июля 2022, 13:30

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.



«Указом главы Луганской Народной Республики на должность исполняющего обязанности главы администрации города Северодонецка Луганской Народной Республики назначен Моргунов Николай Викторович», - говорится в документе

Временно исполняющим обязанности мэра Северодонецка назначен Марк Воржал.



Напомним, 25 июня в Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка. Освобождены были также населенные пункты Вороново и Сиротино в ЛНР.



Ранее сообщалось, что более 19 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области.