Пасечник: Николай Моргунов назначен исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка

Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил исполняющим обязанности главы администрации Северодонецка Николая Моргунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.
«Указом главы Луганской Народной Республики на должность исполняющего обязанности главы администрации города Северодонецка Луганской Народной Республики назначен Моргунов Николай Викторович», - говорится в документе
Временно исполняющим обязанности мэра Северодонецка назначен Марк Воржал.
Напомним, 25 июня в Минобороны сообщили о полном освобождении Северодонецка. Освобождены были также населенные пункты Вороново и Сиротино в ЛНР.
Ранее сообщалось, что более 19 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу России в Ростовской области.
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