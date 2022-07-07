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В Мелитополе открылся ЗАГС России

, 09:50

В Мелитополе открылся ЗАГС России
Свидетельство о заключении брака, Viktor Chernov/ globallookpress.com

Новое отделение органов записи актов гражданского состояния открылось в Мелитополе. Туда могут обратиться жители города и ближайших районов Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.

«В отдел можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по другим вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством», — говорится в сообщении.

Более того, за получением большинства услуг также могут обратиться те, кто еще не оформил гражданство России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины дважды за ночь со 2 по 3 июля обстреляли Мелитополь из реактивных РСЗО большой дальности.

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