В Мелитополе открылся ЗАГС России

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7 июля 2022, 09:50

Свидетельство о заключении брака, Viktor Chernov/ globallookpress.com

Новое отделение органов записи актов гражданского состояния открылось в Мелитополе. Туда могут обратиться жители города и ближайших районов Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.



«В отдел можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по другим вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством», — говорится в сообщении.



Более того, за получением большинства услуг также могут обратиться те, кто еще не оформил гражданство России.



Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины дважды за ночь со 2 по 3 июля обстреляли Мелитополь из реактивных РСЗО большой дальности.