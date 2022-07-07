«Военная мысль»: спецоперация на Украине стала логичным ответом на продвижение НАТО на европейскую территорию стран бывшего СССР

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7 июля 2022, 07:42

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Специальная операция, которую Москва проводит на Украине с 24 февраля, стала логичным ответом на продвижение Североатлантического альянса на европейскую территорию стран бывшего Советского Союза. На это указал журнал «Военная мысль».

Telegram-канал РИА Новости отмечает, что журнал, который издается для генералов, адмиралов и офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, объяснил предпосылки начала операции.

«"Спецоперация на Украине явилась логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на европейскую территорию республик бывшего СССР и попытку реализации механизма экономического и политического подчинения им руководства России", — говорится в публикации», — пишет TG-канал.

Ранее сегодня сообщалось, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками, который пройдет в Донецкой Народной Республике.