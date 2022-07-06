Президент Mitsui OSK Хасимото: Япония не может отказаться от импорта российского СПГ

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6 июля 2022, 17:37

Япония, курс йены, Yoshio Tsunoda/ AFLO

Власти Японии с начала санкционного нападения Запада на Россию предпочли присоединиться к атакующим. Однако с политиками не согласны крупные предприниматели и бизнесмены Страны восходящего солнца. Глава крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото заявил журналистам британскому Financial Times, что у Токио не существует альтернативы закупке газа из России.

«Япония не может отказаться от импорта российского СПГ из-за резкого роста цен на энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики», − уточнил японец.

Магнат настаивает, что Японии выгоднее приобретать относительно дешёвый российский газ по долгосрочным контрактам, чем обеспечивать базовые потребности населения и промышленности в электроэнергии.

«Сейчас цены на спотовом рынке как СПГ, так и угля довольно высокие, что является одной из причин нежелания Японии отказываться от поставок российского СПГ», − завершил свой комментарий Хасимото.

Авторы издания также отмечают, что российские поставки газа в Японии занимают 10% импортируемых энергоносителей.

Ранее стало известно, что японское правительство запросило у Кремля разъяснений по поводу президентского указа по проекту «Сахалин-2». Для страны Восходящего солнца он выступает гарантией обеспечения населения энергией.