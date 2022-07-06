Сенатор Андрей Клишас заявил, что Норвегии следует придерживаться соглашения с Россией по Шпицбергену

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6 июля 2022, 14:28 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что властям Норвегии следует придерживаться соглашения с Россией по Шпицбергену.

Политик отреагировал на сообщения СМИ, в которых скандинавские страны назвали инициативу председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина "российской провокацией".

Володин ранее поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Норвежский МИД считает, что договор между Норвегией и Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.

В скандинавских странах инициативу Володина назвали "российской провокацией", а норвежские дипломаты посоветовали внимательно читать текст соглашений, не имеющего обратной силы.

"Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства", — написал сенатор в своем Тelegram-канале.

В конце июня правительство Норвегии отклонило просьбу России исключить из-под санкций и пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный КПП "Стурскуг" на границе между двумя странами.