Российский Су-35 в ходе одного воздушного боя в Николаевской области сбил два вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 Украины

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6 июля 2022, 12:32

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский Су-35 в течение одного воздушного боя, произошедшего в Николаевской области, сбил два вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 Украины. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее в среду, в ведомстве указали на то, что в результате удара по пункту дислокации батальона 92-й бригады украинской армии в городе Харькове были уничтожены до 100 националистов.