МО России: в результате удара по пункту дислокации батальона 92-й бригады ВСУ в Харькове уничтожены до 100 националистов

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6 июля 2022, 12:19

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В результате удара по пункту дислокации батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины в городе Харькове ликвидированы до 100 националистов. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, предоставило министерство обороны РФ.

«Минобороны России: ударом по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове уничтожены до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ с помощью высокоточных ракет ликвидировали на территории Донбасса две пусковые установки американской системы HIMARS.