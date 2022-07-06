МО России: в результате удара по пункту дислокации батальона 92-й бригады ВСУ в Харькове уничтожены до 100 националистов

В результате удара по пункту дислокации батальона 92-й бригады Вооруженных сил Украины в городе Харькове ликвидированы до 100 националистов. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, предоставило министерство обороны РФ.
«Минобороны России: ударом по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове уничтожены до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ с помощью высокоточных ракет ликвидировали на территории Донбасса две пусковые установки американской системы HIMARS.