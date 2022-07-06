ВКС России высокоточными ракетами уничтожили в Донбассе две пусковые установки американской системы HIMARS

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6 июля 2022, 12:08

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские Воздушно-космические силы с помощью высокоточных снарядов ликвидировали на территории Донбасса две пусковые установки американской системы HIMARS. Об этом, как передает ТАСС, заявило министерство обороны РФ.

«ВКС России высокоточными ракетами уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США в ДНР», — приведена информация от Минобороны в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в среду, испанское издание La Vanguardia указало на то, что Запад не станет поставлять украинской стороне комплексы Patriot, чтобы не провоцировать Москву.