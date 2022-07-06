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Аргументы Недели Политика 13+

La Vanguardia: Запад не станет поставлять Украине американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Россию

, 11:55

La Vanguardia: Запад не станет поставлять Украине американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Россию
ЗРК Patriot, IMAGO/Karolis Kavolelis / globallookpress.com

Запад не станет поставлять киевской стороне системы Patriot, чтобы не провоцировать Российскую Федерацию. На это, как информирует отечественный Telegram-канал «Украина.ру», указало испанское издание La Vanguardia.

«Запад не станет поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы не провоцировать Россию, — испанская газета “Вангуардиа”», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

La Vanguardia пишет, что есть вооружение, которое члены Североатлантического альянса и партнеры блока никогда не смогут передать Киеву.

Ранее сегодня сообщалось, что Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия ноту о готовящейся провокации Украины на Славянской ТЭС, в городах Николаеве и Харькове.

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