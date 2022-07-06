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6 июля 2022, 11:34

ТЭС, Anton Belitsky / globallookpress.com

Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия ноту о готовящейся провокации киевской стороны на Славянской тепловой электростанции, в городах Николаеве и Харькове. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал отечественного сетевого издания «Украина.ру».

«Россия направила в ОЗХО ноту о готовящейся провокации Украины с химоружием на Славянской ТЭС, в Николаеве и Харькове», — говорится в посте, появившемся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, глава российского МИД Сергей Лавров сделал заявление о том, что Запад должен осознавать свою ответственность за гибель гражданского населения в Донбассе и на Украине.