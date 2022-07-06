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6 июля 2022, 12:07

7 июля 1992 года завершилась Приднестровская война – столкновение Молдавии и, как сказали бы сейчас, сторонников русского мира. В известном смысле война была исторически предопределена. Молдавскую ССР в своё время сшили из Бессарабии и Приднестровья – двух регионов с разным этноязыковым составом населения. К концу 1980-х более половины приднестровцев составляли люди, определявшие себя как русских и украинцев, да и молдаване здесь обрусели. Поэтому радикальный молдавский национализм, овладевший остальной Молдавией к концу перестройки, был встречен местными в штыки. Политически всё началось в 1989-м, когда МССР ограничила права русского языка.



В марте 1991-го проводился всесоюзный референдум о сохранении СССР. Молдавия проводить референдум отказалась, а в Приднестровье он состоялся: явка – 84%, «за» – 98%. В декабре того же года в республике прошёл референдум о независимости от Молдавии: явка – 78%, «за» – 98%. Учитывая, что первый президент республики Игорь Смирнов впоследствии покинул пост в результате очередных выборов, есть все основания утверждать, что голосования проводились честно.



Появлялись недавно сообщения, что румынские военные массово прибывают в Молдавию, надевают молдавскую форму и бьют копытом, облизываясь на Приднестровье. Но едва ли Молдавия захочет проверить, что предпримет Россия в обрисованной ситуации. Особенно теперь, когда русские показали миру, что могут прийти и настучать по голове. Анонсы ужасов в Приднестровье – лишь попытка подёргать РФ за нервы.



Является ли сухопутное воссоединение России с Приднестровьем одной из целей – или даже конечной целью – нашей спецоперации? Россия в рамках СВО постарается прорубить сухопутный коридор. Причём Приднестровье – не главный фактор. Более крупная цель – отсечь Украину от моря. Будет ли в этом случае Приднестровская Республика автономией в составе Молдавии или же станет ассоциирована в какой-то форме с Россией – сказать сложно.



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