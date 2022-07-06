Истоки болгарской русофобии за помощь обрести независимость

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июля 2022, 10:59

Болгарский премьер с классической болгарской фамилией Петков объявил о высылке 70 дипломатов России из Болгарии. Мы давно удивлялись и недоумевали от действий наших братьев-славян. Сначала, когда они вступили в НАТО, потом – когда отказались тянуть газопровод с российским газом через свою территорию, когда первыми голосовали за санкции. Как же так! Мы их от басурман спасли, само государство Болгария возродилось около 150 лет назад благодаря балканской политике ещё царской России. И вот – на тебе! И памятники нашим воинам оскверняют, и на наших туристов начали шипеть. Спрашивается – за что вы так, братушки? Так что самое время задуматься – а такие ли они нам братушки?



Как целый народ за какие-то несчастные тридцать лет мог так резко сменить ориентацию? Ответы на похожие вопросы к прибалтам, полякам и финнам со шведами мы находили в их истории, в отношениях этих народов с Российской империей и позднее с Советским Союзом. Обычно именно в глубинах веков прячется разгадка.



150 лет назад съёжившееся княжество Болгария благодаря интригам англичан и пруссаков стало конституционной монархией. Князем Болгарии стал немецкий принц Александр из гессенского рода Баттенбергов. Немец выдавил из Болгарии русских и полностью отдался Германии и Австро-Венгрии. С того момента всё и началось. Англичане с немцами без единого выстрела, путём напёрсточных махинаций, отобрали и у нас, и у болгар победу над турками. Русский царь всё же надавил напоследок, и ему удалось соединить княжество Болгария и Восточную Румелию. После этого принцу Баттенбергскому в 1886 году пришлось отказаться от престола. Так болгары разделились на русофилов и русофобов.



Победили подпитываемые англичанами и турками русофобы: разорвали с Россией дипотношения. Великое болгарское Народное собрание в 1887 году по причине «русской опасности» избрало новым князем австрийского офицера Фердинанда из немецкого рода Кобургов. Воду, как всегда, мутили англичане с немцами и турками, как мутят её и сегодня. И находятся во власти дураки, которые на это ведутся. И «благодарный болгарский народ» как тогда они не спрашивали, так и сейчас не спрашивают. Нет ничего нового под солнцем. В те дни были заложены основы нынешнего болгарского русофобства.



А чем ответила Российская империя. 5 октября 1905 года было провозглашено Болгарское царство. Чтобы признать это самое царство, турки потребовали откат в размере 125 миллионов золотых франков. Из 125 миллионов 43 миллиона Российская империя приняла безвозмездно на себя! То есть Россия на треть оплатила переход болгар из турецкой кабалы в де-факто немецкую, хотя формально всё выглядело как «обретённая независимость». Сделка века!



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