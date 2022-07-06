Кабмин РФ одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней между Россией и ЛНР

Кабинет министров Российской Федерации одобрил проект соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней между Россией и Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили на официальном сайте правительства России.
«Россия и Луганская Народная Республика (ЛНР) будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. В рамках этой работы планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и учёных степеней», - говорится в документе.
В сообщении также упоминается, что проект уже согласован с российским Министерством иностранных дел и представителями луганской стороны.
Напомним, аналогичное соглашение с Донецкой Народной Республикой было подписано Правительством в мае этого года.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил сделать день освобождения ЛНР новым Днем Победы для республики.
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