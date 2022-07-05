Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Турчак заявил, что день освобождения ЛНР является для республики новым Днем Победы

, 16:40 Источник: РИА "Новости"

Турчак заявил, что день освобождения ЛНР является для республики новым Днем Победы
Андрей Турчак, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак во вторник, 5 июля, заявил, что освобождение ЛНР является эпохальным событием и фактически новым Днем Победы для Луганской Народной Республики.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. 

Андрей Турчак подчеркнул, что в достижение задачи, которую ранее поставил Верховный главнокомандующий РФ, внесли неоценимый вклад чеченские бойцы. Секретарь Генсовета "Единой России" также выразил отдельную благодарность главе Республики Чечня Рамзану Кадырову.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество