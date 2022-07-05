Турчак заявил, что день освобождения ЛНР является для республики новым Днем Победы

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5 июля 2022, 16:40 Источник: РИА "Новости"

Андрей Турчак, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак во вторник, 5 июля, заявил, что освобождение ЛНР является эпохальным событием и фактически новым Днем Победы для Луганской Народной Республики.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил об освобождении Луганской Народной Республики.

Андрей Турчак подчеркнул, что в достижение задачи, которую ранее поставил Верховный главнокомандующий РФ, внесли неоценимый вклад чеченские бойцы. Секретарь Генсовета "Единой России" также выразил отдельную благодарность главе Республики Чечня Рамзану Кадырову.