Французский гостелеканал France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения города

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июля 2022, 16:50 Источник: РИА "Новости"

российский военный, MOD Russia/ GlobalLookPress.com

Французский государственный телеканал France 2 продемонстрировал кадры освобожденного Лисичанска, на которых жители города радуются военным из России и Луганской народной республики.

Сюжет, о котором идет речь, вышел по французскому телевизионному каналу в рамках основного вечернего выпуска новостей в воскресенье. Одна из жительниц Лисичанска сообщила журналистам из Франции, что ей хочется "кричать от радости", а также пояснила, что ее эмоции разделяют все вокруг. Несколько людей, с которыми также пообщались репортеры, подчеркнули, что поддерживают приход войск Российской Федерации и ЛНР.

По словам корреспондентов, жители города стоят возле дороги и приветствуют военных из Луганской Народной Республики.