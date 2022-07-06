Зеленский разбирается с решением Генштаба о запрете военнообязанным покидать место жительства

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6 июля 2022, 07:49 Источник: РБК

В. Зеленский, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

Украинский президент Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с решением Генерального штаба Вооруженных сил Украины о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. Зеленский публично попросил Генштаб без него не принимать таких решений.

Украинские высшие офицеры подтвердили разработку ограничений в период военного положения на право военнообязанных покидать место жительства без разрешения военкоматов.

Возмущенные политики, бизнесмены и общественность раскритиковали решение Генштаба, - передает РБК.

Во вторник, 5 июля, вечером Зеленский выступил с видеообращением к украинским гражданам и сказал: "Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение". Он сказал, что поручил министру обороны Алексею Резникову, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить ему "все детали относительно решения о порядке получения разрешений". "Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений", - заявил Зеленский.

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал мужчин - жителей этого региона и подконтрольных киевскому режиму территорий Запорожья не получать повестки из военкоматов и уезжать на освобожденные территории региона.