Российские войска поразили высокоточным оружием пункт временной дислокации иностранных наемников в Николаевской области Украины

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5 июля 2022, 11:54

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российские войска поразили посредством высокоточного оружия пункт временной дислокации иностранных наемников на территории украинской Николаевской области. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», предоставило министерство обороны РФ.

«Российские войска поразили высокоточным оружием пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области — Минобороны», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ ликвидировали в городе Харькове до 150 военнослужащих из 93-й бригады Вооруженных сил Украины.