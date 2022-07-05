RTL: на Украине от ранений погиб второй французский наёмник

Аргументы Недели → В мире 13+

5 июля 2022, 10:22 Источник: РИА Новости

Французский солдат, фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Французский наёмник скончался на Украине от полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.

В сообщении СМИ сказано, что французский военнослужащий Адриан Д., скончался в возрасте 20 лет от полученных ран в ходе артобстрела 25 июня. RTL отмечает, что французский боец в марте присоединился к интернациональному легиону территориальной обороны Украины.

На данный момент на территории Украины находятся 50 наёмников из Франции.

В июне французские СМИ сообщили о первом наемнике, убитом в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки подтвердил гибель американского наёмника Стивена Забельски, который воевал на стороне Украины.