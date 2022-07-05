RTL: на Украине от ранений погиб второй французский наёмник

Французский наёмник скончался на Украине от полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTL.
В сообщении СМИ сказано, что французский военнослужащий Адриан Д., скончался в возрасте 20 лет от полученных ран в ходе артобстрела 25 июня. RTL отмечает, что французский боец в марте присоединился к интернациональному легиону территориальной обороны Украины.
На данный момент на территории Украины находятся 50 наёмников из Франции.
В июне французские СМИ сообщили о первом наемнике, убитом в ходе спецоперации на Украине.
Ранее Госдепартамент Соединённых Штатов Америки подтвердил гибель американского наёмника Стивена Забельски, который воевал на стороне Украины.