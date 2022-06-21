В Госдепартаменте подтвердили гибель наёмника США Забельски на Украине

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21 июня 2022, 18:18

США и украина, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки подтвердил официально гибель американского наёмника Стивена Забельски, который воевал на стороне Украины. Сообщает во вторник, 21 июня, пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Американские дипломаты подтвердили смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине. Госдепартамент обращается к своим жителям с настоятельной рекомендацией не посещать эту восточноевропейскую страну.

Ранее сегодня стало известно, что Соединенные Штаты «перешли черту» на Украине так же, как и в Йемене, фактически став стороной конфликта. Соответствующую точку зрения высказала автор издания The New York Times Бонни Кристиан.