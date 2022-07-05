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Будрис сообщил, что Литва подготовится к постоянной дислокации в стране бригады НАТО к 2027 году

, 10:01 Источник: ТАСС

Будрис сообщил, что Литва подготовится к постоянной дислокации в стране бригады НАТО к 2027 году
Вильнюс, Литва,фото из открытых источников

Советник литовского президента по национальной безопасности Кестутис Будрис во вторник заявил, что Литва полностью подготовится к постоянной дислокации на территории республики сводной бригады НАТО к 2027 году.

Литовский силовик в эфире радиостанции Žinių radijas пояснил, что Вильнюс уже сейчас готов к приему дополнительных сил Североатлантического альянса в качестве подкрепления в случае экстренного обострения ситуации в сфере безопасности, но для постоянного размещения бригады НАТО необходимо полномасштабное развитие инфраструктуры. Кестутис Будрис рассказал, что планы этого развития обсуждались на заседании Государственного совета обороны Литвы.
"Намеченный срок готовности инфраструктуры - 2027 год", - заключил он.

Для Литвы русофобия стала главным национальным ресурсом, литовцы жертвуют своей экономикой ради борьбы с Россией, они и другие прибалты не думают о последствиях.

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