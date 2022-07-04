При стрельбе в пригороде Чикаго погибли пять человек

В результате стрельбы на параде в Хайленд Парк в пригороде американского Чикаго погибли по меньшей мере пять человек. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 4 июля, власти города.
Согласно последней информации, стрельба была открыта в пригороде Чикаго вскоре после начала парада по случаю Дня Независимости Соединенных Штатов Америки. Очевидцы утверждают, что нападавший действовал в одиночку и выстрелил несколько десятков раз.
К настоящему моменту подтверждена гибель пяти человек. Шестнадцать пострадавших были доставлены в больницу. Подозреваемого ищет полиция.