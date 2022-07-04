Аydinlik: в Турции партия Vatan инициировала выход из НАТО, в обществе произошел раскол из-за членства страны в альянсе

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4 июля 2022, 09:49 Источник: URA.RU

В турецком обществе произошел раскол из-за членства Турции в НАТО. Партия Vatan ("Родина") на фоне приема в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции инициировала выход Турции из НАТО. Турецкая газета Аydinlik пишет, что в обществе произошел раскол по этому поводу.

Как отмечает издание, кампания партии по выходу Турции из НАТО мгновенно вызвала большой интерес у турецких граждан. Повышенный интерес объясняют нынешним экономическим положением Турции.

Отмечается, что у стран НАТО нет энергоресурсов, но энергия находится в географии республики, у ее соседей. "Поэтому просьба Турции о выходе из НАТО проложит путь к хорошим отношениям с нашими соседями и позволит нам преодолеть экономические трудности, в которых мы находимся", — пишет газета Аydinlik.

По информации издания, значительная часть жителей Турции поддержала инициативу партии, но многие остаются сторонником членства страны в НАТО, - сообщает URA.RU.

Генсек партии Догу Перинчек заявил, что "если Турция выйдет из НАТО, цены на помидоры и баклажаны снизятся, потому что у альянса нет дизельного топлива, электричества и природного газа".