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Генсек турецкой партии Vatan Перинчек: если страна выйдет из НАТО, цены на продукты снизятся

, 16:59 Источник: РИА Новости

Генсек турецкой партии Vatan Перинчек: если страна выйдет из НАТО, цены на продукты снизятся
Догу Перинчек, фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com

Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что партия намерена предложить правительству выйти из НАТО. Об этом сообщает РИА Новости. 

Перинчек сообщил, что партии небезразлична судьба Турции, именно поэтому предложения правительству покинуть альянс будут постоянными. Он также добавил, что выход страны из энергетического кризиса «возможен за счет выхода из НАТО». 

«Если мы выйдем из НАТО, цены на помидоры и баклажаны снизятся. Потому что у НАТО нет дизельного топлива, электричества и природного газа», — сказал генсек турецкой партии.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган считает дипломатической победой подписание меморандума с Финляндией и Швецией по НАТО. 

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