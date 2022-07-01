Багдасаров: с чего кто-то решил, что Эрдоган должен быть лояльным к России

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1 июля 2022, 14:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает дипломатической победой подписание меморандума с Финляндией и Швецией по НАТО.

Вместе с тем Эрдоган отметил, что парламент Турции не будет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в случае, если эти страны не выполнят свои обещания.

«Эрдоган работает профессионально, очень умно и грамотно, а главное, в интересах своей страны, - сказал «АН» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров. - Он все сделал как положено, и добился всего, чего только можно было добиться! Более того, он еще много чего придумает и вообще способен на многое. И с чего, извините, кто-то решил, что Эрдоган должен быть лояльным к России, исполнять некие решения, которые соответствовали бы нашим интересам? Нет, его действия абсолютно верны именно с точки зрения турецкого государства».

Напомним, что Швеция и Финляндия еще 18 мая передали в секретариат НАТО свои заявки на присоединение к этому военному блоку, но Турция изначально блокировала процесс их рассмотрения. Теперь же турецкий лидер снял вето.

«Думаю, что Швецию и Финляндию теперь примут в НАТО по ускоренной программе, - продолжает Багдасаров, – а после их фактического вступления в Североатлантический альянс Балтийское море станет морем НАТО. К тому же нужно учесть, что наша граница с Финляндией составляет 1300 км, а это уже полярные земли, и, соответственно, там нужно будет располагать наши дополнительные воинские соединения. Так что для нашей стороны это новая большая головная боль, дополнительные расходы и т.п.».

Турецкий лидер отметил, что после «трудного переговорного процесса» Швеция гарантировала экстрадицию 73 членов Рабочей партии Курдистана. Эрдоган подчеркнул, что Анкара обозначила свои «красные» линии в борьбе с терроризмом, а Финляндия и Швеция «не пересекли их».

«Что касается лиц, которые перечислены в списке на экстрадицию из Швеции в Турцию, - говорит Багдасаров, - то скандинавы будут всячески тянуть с этим, давать какие-то расплывчатые ответы, а потом эти лица куда-то еще и уедут. Всё это уже давно проходили, например, в свое время так делали немцы».

Военспец считает, что шведы не выдадут этих лиц по турецкому требованию экстрадиции и, кстати, они могут «сделать вид», что вообще не понимают, о чем идет речь. И тем не менее, по факту можно сказать, что Эрдоган «добился многого», отметил востоковед.

«Что делать России в этой ситуации? Ну, знаете, это вопрос, как говорится, не на мою зарплату! Об этом надо спросить у тех, кто у нас в МИДе занимается турецким направлением», - заключил Семен Багдасаров в разговоре с «АН».

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