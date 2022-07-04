Mysl Polska: многие беженцы из Украины видят в Польше «дойную корову»

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4 июля 2022, 08:55 Источник: РИА Новости

Варшава, фото из открытых источников

Автор опубликованной в издании Mysl Polska статьи Агнешка Пивар обратила внимание на украинских беженцев, которые, по ее мнению, видят в Польше "дойную корову". Публицист считает, что желание поляков помочь простым украинцам похвально, но возникают проблемы.

"... позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности", - пишет Агнешка Пивар. Как она полагает, с помощью дезинформации поляков убедили в необходимости принять украинцев у себя, и жители Польши открыли для беженцев свои сердца и дома.

"Но польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, и поэтому непосредственной угрозы их жизни не было", - указано в публикации.

По словам автора статьи, "многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться привилегиями".

Пивар пишет, что ее друзья приняли двух студентов из Киева, граждан Ливии. Беженцы признались, что очень удивлены открытостью поляков в отношении приехавших с Украины. По ее словам, они откровенно спросили: "Вы не боитесь принимать украинцев? Они ненавидят поляков". Студенты показали принявших их полякам видео с украинских каналов, на которых отправленные поляками нуждающимся на Украине продукты продаются за гривны. Пивар возмутило, что это происходит в то время, когда в Польше цены на еду резко выросли, поляки все больше беднеют.

Автор статьи заключила, что "до поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали, и эскалация польско-украинской напряженности еще перед нами".

Напомним, гей-парад в Варшаве прошел совместно с ЛГБТ-сообществом Украины.