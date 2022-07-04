Лиз Трасс: власти Великобритании прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России в пользу Украины

Власти Великобритании прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России в пользу Украины.
Эту информацию заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
Ее речь опубликовала в воскресенье на своем сайте газета The Guardian. Трасс высказалась о своей поддержке этой идеи. По ее словам, британские власти уже занимаются изучением вопроса. Она отметила, что в Канаде приняли соответствующий закон.
"Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса", - сказала Трасс.
Глава МИД Соединенного королевства полагает, что британскому парламенту, вероятно, потребуется принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Как уточнила Трасс, вносить поправки в законодательство, возможно, не понадобиться.
Американские юристы утверждают, что США не могут отдать замороженные российские деньги Украине.