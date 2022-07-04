Лиз Трасс: власти Великобритании прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России в пользу Украины

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4 июля 2022, 07:58

Лиз Трасс, фото: Bernd von Jutrczenka/globallookpress.com

Власти Великобритании прорабатывают вопрос конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

Эту информацию заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Ее речь опубликовала в воскресенье на своем сайте газета The Guardian. Трасс высказалась о своей поддержке этой идеи. По ее словам, британские власти уже занимаются изучением вопроса. Она отметила, что в Канаде приняли соответствующий закон.

"Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею. Надо только хорошо проработать все детали этого вопроса", - сказала Трасс.

Глава МИД Соединенного королевства полагает, что британскому парламенту, вероятно, потребуется принять новый закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Как уточнила Трасс, вносить поправки в законодательство, возможно, не понадобиться.

Американские юристы утверждают, что США не могут отдать замороженные российские деньги Украине.