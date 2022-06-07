США не могут отдать замороженные российские деньги Украине

Американские юристы утверждают, что эта процедура противоречит законодательству самой Америки. Возможность конфисковать активы другой страны у президента есть: закон IEEPA предусматривает изъятие иностранной собственности с последующей её передачей третьим лицам. Однако для этого США должны подвергнуться нападению собственника средств или вести с ним вооружённое противостояние.
Поскольку начинать войну с РФ - не вариант, $38 млрд было предложено конфисковать на основании кибератак со стороны России. Инициатива не нашла поддержки, так как забрать деньги – значит утратить доверие в глазах мирового сообщества. Американские аналитики полагают, что доллар тогда потеряет статус всемирной резервной валюты, а американскую экономику ожидает коллапс.
Вернуть средства собственникам (государству и частным лицам) после конфискации будет очень трудно. Если по результатам мирного соглашения с Киевом Москва потребует назад более $500 млрд, над нынешними правительствами ЕС и США нависнет серьёзная политическая угроза. Им придётся объяснять налогоплательщикам, почему они должны оплачивать восстановление Украины.
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