Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашения Украины с Россией

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4 июля 2022, 07:26

Юлия Тимошенко, фото Вконтакте

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашение с Россией. Она полагает, что заключение мирного соглашение с Россией станет «лишь первым шагом к очередной войне».

В интервью The Telegraph Тимошенко сказала, что мирное соглашение — иллюзия, оно для Украины неприемлемо, и единственный выход — победа в бою. Она призвала страны НАТО увеличить поставки оружия ВСУ.

Тимошенко также призвала страны Молдавию, Белоруссию, Грузию, Казахстан, государства Скандинавии и Балтии «не терять времени, укреплять вооруженные силы и вступать в НАТО», чтобы защищаться от России.

Украинский политик подчеркнула, что в настоящее время Казахстан и Беларусь - союзники России, но в этих республиках к власти может прийти оппозиция.

На вопрос о риске новой мировой войны, которую может спровоцировать Великобритания ростом поставок вооружения Киеву, Юлия Тимошенко сказала: «Мы уже на третьей мировой войне, поскольку сейчас за Украиной стоят 50 стран».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал в воскресенье на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, опубликовав список своих условий урегулирования украинского конфликта.