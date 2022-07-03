Подоляк ответил на слова Пескова о том, что Украине придется «понять условия» России, списком своих требований к РФ

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3 июля 2022, 23:04 Источник: "Московский комсомолец"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Sha Dati /globallook.com

Советник главы офиса президента Украины отреагировал в воскресенье на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, опубликовав список своих условий урегулирования украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье заявил, что Киеву известны требования Москвы, однако пока Запад «не разрешает украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир». По словам Пескова, рано или поздно настанет время, когда Украине придется «понять еще раз все условия» России.

В ответ Подоляк опубликовал в соцсетях «требования Киева» к России. Это: «прекращение огня, вывод российских войск из Украины, возвращение похищенных граждан, выдача военных преступников, механизм репараций, признание суверенных прав Украины».