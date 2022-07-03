Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат: российские войска «неизбежно» займут ДНР и ЛНР

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3 июля 2022, 20:19 Источник: URA.RU

Russian Defence Ministry/via Globallookpress.com

Российские войска неизбежно займут Донецкую и Луганскую народные республики. Бывший начальник Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью телеканалу Sky News выразил мнение, что российские военные неизбежно займут республики Донбасса и украинские военные не смогут выгнать их.

«Занятие ДНР и ЛНР практически неизбежно. Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут, и никто не может заставить их уйти. У украинцев не хватит сил, чтобы изгнать их», — сказал британский генерал. Даннат допустил, что после этого спецоперация России приостановится и начнутся «содержательные переговоры», - сообщает URA.ru.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 3 июля, доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

Канцлер Германии Олаф Шольц также в воскресенье в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что сейчас никто не знает, сколько будет длиться российская специальная военная операция на Украине.