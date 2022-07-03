Канцлер Германии Шольц: сейчас никто не знает, сколько будет длиться российская спецоперация на Украине

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3 июля 2022, 20:02 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, Fabian Sommer / globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас никто не знает, сколько будет длиться российская специальная военная операция на Украине. По информации Шольца, у России имеются значительные ресурсы для ее проведения.

В воскресенье Олаф Шольц дал интервью американскому телеканалу CBS. Ему задали вопрос по поводу срока, при котором в условиях санкций можно было бы ожидать истощения ресурсов России, чтобы она не смогла продолжать спецоперацию.

Канцлер ФРГ ответил: "Никто на самом деле не знает".

Шольц отметил, что "российский президент Владимир Путин является лидером очень великой страны, где живет много людей, где есть большие ресурсы". "Он сможет продолжать войну в течение действительно долгого времени", - полагает немецкий политик.

Шольц также подчеркнул, что Запад в свою очередь "способен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо".