Минздрав Каракалпакстана сообщил о тысячах раненых в результате протестов в Нукусе

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3 июля 2022, 20:22 Источник: Коммерсантъ

Флаг Узбекистана. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Тысячи раненых после беспорядков в столице Каракалпакстана Нукусе находятся сейчас в больницах города. Об этом сообщил в воскресенье изданию Daryo глава Минздрава автономии Султанбек Зияев.

По его словам, медучреждения столицы Каракалпакстана переполнены.

«Тысячи раненых госпитализированы и проходят лечение. Им оказывается медицинская помощь», — сказал Зияев. При этом он не уточнил число пострадавших.

Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля, после того как стало известно о готовящихся поправках в Конституцию Узбекистана, которые лишали бы автономию суверенного статуса. На фоне протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пообещал исключить поправки из проекта обновленной Конституции.

В настоящее время в Каракалпакстане введено чрезвычайное положение — оно продлится до 2 августа.