Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане на фоне протестов против поправок в Конституцию

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2 июля 2022, 22:53 Источник: РБК

Каракалпакстан. Фото: G. Pohl/globallook.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел в Каракалпакстане, где прошли массовые протесты против внесения поправок в Конституцию, режим чрезвычайного положения. Он продлится с 3 июля по 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года», — сказано в сообщении. Во время ЧП будет действовать комендантский час с девяти часов вечера до семи утра.

Протесты в Нукусе начались 1 июля после того как был обнародован новый проект Конституции, в котором предполагалось лишение региона суверенитета. После этого президент Узбекистана пообещал не менять Конституцию в части автономии Каракалпакстана.